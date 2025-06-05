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Общество

Юные экологи рязанкой школы №47 очистили лес от несанкционированных свалок

Алексей Самохин

Юные экологи школы №47 города Рязани, при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»), провели экологическую акцию «Большая уборка» в лесу у села Агро-Пустынь Рязанского района. Ребята не только очистили территорию от несанкционированных свалок, собрав около 5 кубометров мусора, но и провели прополку сосновых посадок.

«В глубине леса на участках площадью от 5 до 10 гектаров вырубают и сразу высаживают новый лес, — рассказала Елена Енякина, один из руководителей волонтёрского экологического отряда „Хозяин Мещеры“. — Мы пололи сосны возрастом примерно 5 лет. Им нужно помогать, потому что быстрорастущие деревья — берёзы и осины — могут их заглушить. С тяпками прошли около 5 гектаров. Нам повезло: ещё не было комаров. Все немного устали, но остались довольны проделанной работой».

РНПК оказывает поддержку экологическому движению школы №47 «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время было проведено более 160 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, изучение природы и истории родного края.

В 2025 году юннаты при поддержке нефтяников посетили село Старое Зимино Захаровского района, где расчистили от сухостоя территорию парадного двора и парка старинной усадьбы Желтухиных. В рязанском посёлке Соколовка они убрали мусор с пруда, собрав 60 мешков по 200 литров каждый.

Кроме того, школьники успешно защитили свои экологические проекты на ежегодной научно-практической конференции «Участие в сохранении природного и культурного наследия», прошедшей в Окском государственном природном биосферном заповеднике.

Юные экологи рязанкой школы №47 очистили лес от несанкционированных свалок Юные экологи школы №47 города Рязани, при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»), провели экологическую акцию «Большая уборка» в лесу у села Агро-Пустынь Рязанского района.
Юные экологи рязанкой школы №47 очистили лес от несанкционированных свалок Юные экологи школы №47 города Рязани, при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»), провели экологическую акцию «Большая уборка» в лесу у села Агро-Пустынь Рязанского района.
Юные экологи рязанкой школы №47 очистили лес от несанкционированных свалок Юные экологи школы №47 города Рязани, при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»), провели экологическую акцию «Большая уборка» в лесу у села Агро-Пустынь Рязанского района.

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