«Это за гранью!» — Марину Кравец заставили выйти на сцену в шоу «Конфетка»

8 февраля в 21:00 выйдет новый выпуск музыкального шоу «Конфетка» (16+), где артисты российской эстрады дают вторую жизнь интернет-хитам, превращая их в настоящие музыкальные «конфетки».

В этом эпизоде зрителей ждёт очередная рокировка в жюри: к Тимуру Родригезу и Ване Дмитриенко присоединится эксперт прошлых сезонов — Мари Краймбрери.

Выступления участников произведут настоящий фурор, а Марина Кравец неожиданно окажется в центре событий. Один из артистов посвятит ей целый номер, причём телеведущей придётся выйти на сцену против своей воли.

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Засмущавшись, Марина всё же подыграет артисту, несмотря на его настойчивость и откровенную хореографию.

«Это ужас! Так нельзя! Это за гранью!» — воскликнет она после выступления.

Кто из звёзд посвятит номер Марине Кравец? Узнаем 8 февраля в 21:00 в новом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ!