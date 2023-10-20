Пятница, 20 октября, 2023
На главнуюНовости мираВласть

Элиссан Шандалович рассказал о новом законе, по которому педагоги Карелии будут получать по 100 тысяч за успехи учеников

7info7

19 октября на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона, направленный на расширение перечня форм материальной поддержки педагогов. Автором инициативы стал Глава республики Артур Парфенчиков.

Законопроект предлагает выплачивать денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили призеров и победителей заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене.

— Карельские учителя смогут получить первые выплаты уже в этом году – в качестве поощрения за успехи учеников, достигнутых с начала 2023 года. В случае если у одного педагога сразу двое учеников смогли, например, показать максимальные результаты на Едином государственном экзамене, то такому учителю выплатят 200 тысяч рублей, – пояснил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. 

Ежегодно в Карелии победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников становятся до 5 старшеклассников, а максимальное количество баллов на ЕГЭ набирают до 25 выпускников школ республики.

Элиссан Шандалович рассказал о новом законе, по которому педагоги Карелии будут получать по 100 тысяч за успехи учеников

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах