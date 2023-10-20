Элиссан Шандалович рассказал о новом законе, по которому педагоги Карелии будут получать по 100 тысяч за успехи учеников

19 октября на заседании Законодательного Собрания Карелии депутаты приняли во втором окончательном чтении проект закона, направленный на расширение перечня форм материальной поддержки педагогов. Автором инициативы стал Глава республики Артур Парфенчиков.
Законопроект предлагает выплачивать денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей педагогам, которые подготовили призеров и победителей заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также выпускников, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене.
Ежегодно в Карелии победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников становятся до 5 старшеклассников, а максимальное количество баллов на ЕГЭ набирают до 25 выпускников школ республики.