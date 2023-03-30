Эксперты на службе общественного наблюдения. К пятилетию общественного контроля за выборами в России

В текущем году система общественного контроля за выборами всех уровней в России отмечает свой пятилетний юбилей. Этому событию была посвящена конференция, организованная 20 марта в гибридном формате по инициативе Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Российской Федерации с участием европейских экспертов. В мероприятии дистанционно приняли участие и региональные эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», члены Клуба политологов Рязанской области.

После мероприятия эксперты обсудили выступления федеральных и иностранных коллег, а также доклад «Институционализация общественного контроля на российских выборах: этапы, формы и механизмы, перспективы развития». Ключевым вопросом дискуссии стало рассмотрение результатов многолетнего функционирования регионального штаба (также Центра) общественного наблюдения за выборами и эффективность системы подготовки общественных наблюдателей. Особое внимание уделили роли электоральных экспертов региона в организации обучения наблюдателей и обеспечении бесперебойной работы центра общественного наблюдения за выборами. Важно отметить, что в Рязанской области на постоянной основе слаженно работает пул специалистов, имеющих необходимый опыт и компетенции в сфере избирательного права, напрямую контактирующие с представителями средств массовой информации и коммуникационными Интернет-площадками.

Главной особенностью системы общественного наблюдения в Рязанской области эксперты единогласно назвали открытость всем без исключения политическим партиям, представителям общественности и СМИ. Центр общественного наблюдения в регионе является своеобразным «электоральным МФЦ», работающий по принципу «единого окна» как для запросов журналистов, так и представителей политических сил и граждан. Существенную помощь в работе всех шести групп Центра оказывают представители Уполномоченного по правам человека в регионе, через аппарат которого поступают сообщения о возможных нарушениях. Самая большая нагрузка при проведении общественного наблюдения и контроля традиционно ложится на мониторинговую и юридическую группу Центра. Результатом их работы становится круглосуточная отработка всех сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса и/или права.

Даже при довольно спокойном «референдумном» течении избирательной кампании 2022 года в Рязанской области экспертные группы работали в довольно интенсивном режиме, благодаря чему в публичном поле постоянно и своевременно появлялась информация о ходе избирательной кампании и ее результатах с исчерпывающими квалифицированными комментариями профессионалов и самих кандидатов. В настоящее время региональные эксперты готовятся к ЕДГ 2023 года и принимают активное участие в мониторинге и освещении муниципальных электоральных процессов.

Селиванов Александр Александрович, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Клуба политологов Рязанской области, к.п.н.