15.4 C
Рязань
Понедельник, 11 апреля, 2022

Ямочный ремонт в Рязани провели на 22 участках улиц

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Ямочный ремонт в Рязани провели на 22 участках улиц

7info7

В Рязани продолжают ликвидировать аварийные выбоины на дорогах. О работах, проведённых на прошлой неделе, отчиталась городская администрация.

- Реклама -

Ямы заделали на 22 участках дорог. Ремонт проводили на проезде Шабулина, улицах Колхозной, Энгельса, 11-я Линия, Осипенко, Щорса, Нахимова, Парковом проспекте, улицах Мервинской, Станкозаводской, Магистральной, Есенина, Прижелезнодорожной, Интернациональной, Промышленной, Тимуровцев, Тимакова, Крупской, Костычева, Кальной, Электрозаводской, Лермонтова.

Площадь ремонта составила 270 кв. м. С начала года аварийные выбоины ликвидировали на 62 участках дорог. Площадь ремонта достигла 3500 кв. м.

На этой неделе рабочие выполнят работы по ликвидации аварийных выбоин на улицах Магистральной, Новаторов, Медицинской, Нахимова, Каширина, а также на Скорбященском проезде.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяАдминистрация Касимова ответила на вопрос о ремонте улицы Советской
Комментарии для сайта Cackle