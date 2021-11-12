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Пятница, 12 ноября, 2021
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Из тюрьмы в Свердловской области сбежал осуждённый на 10 лет убийца

Александр Ильин

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В Нижнем Тагиле Свердловской области из колонии-поселения сбежал 40-летний Роман Бас, который был осуждён на 10 лет по статье за убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН. 

По данным ведомства, мужчина совершил побег в пятницу, 12 ноября, с участка ФКУ ИК-2. 

Он был одет в чёрную куртку, штаны и вязаную шапку такого же цвета.

Среди особых примет — татуировки: на левом предплечье набит кельтский узор, на левой лопатке — смерть с косой, а на среднем пальце левой руки — перстень.

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