Из тюрьмы в Свердловской области сбежал осуждённый на 10 лет убийца

В Нижнем Тагиле Свердловской области из колонии-поселения сбежал 40-летний Роман Бас, который был осуждён на 10 лет по статье за убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

По данным ведомства, мужчина совершил побег в пятницу, 12 ноября, с участка ФКУ ИК-2.

Он был одет в чёрную куртку, штаны и вязаную шапку такого же цвета.

Среди особых примет — татуировки: на левом предплечье набит кельтский узор, на левой лопатке — смерть с косой, а на среднем пальце левой руки — перстень.