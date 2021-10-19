История портрета Михаила Лермонтова, находящегося в Рязанском художественном музее

19 октября в рамках рубрики «День шедевра» старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказала нам о скульптурном портрете Михаила Юрьевича Лермонтова в исполнении Анны Семёновны Голубкиной.

Скульптор – уроженка города Зарайска, который территориально в начале 20 века относился к Рязанской губернии.

— Я родилась на просторах и взгорьях Рязанской земли, — писала о нашем крае Анна Голубкина.

Она училась скульптуре и живописи в Москве, а позже в Париже, у всемирно известного Родена.

Много лет Анна Семёновна работала над созданием галереи портретных образов русских писателей и мастеров изобразительного искусства.

Портрет Михаила Юрьевича Лермонтова занимает в этом ряду особое место. Скульптор представил нам необычную трактовку образа – светотеневые контрасты, открытые пустые глазницы — при этом ощущение направленного взгляда, необыкновенная текучесть формы, созданная с помощью тонированного гипса.

Скульптура невероятно динамична. Это стало возможным благодаря мастерству Голубкиной, в совершенстве владеющей приёмами импрессионистической лепки.

В зале Рязанского художественного музея, где расположен портрет Михаила Юрьевича Лермонтова, находятся и другие работы Голубкиной.

Они поступили в Рязань из мастерской скульптора в 40-50 годы 20 века. Это целый мир, который открывается посетителям музея