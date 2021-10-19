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Вторник, 19 октября, 2021
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История портрета Михаила Лермонтова, находящегося в Рязанском художественном музее

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19 октября в рамках рубрики «День шедевра» старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва рассказала нам о скульптурном портрете Михаила Юрьевича Лермонтова в исполнении  Анны Семёновны Голубкиной.

Скульптор – уроженка города Зарайска, который  территориально в начале 20 века относился к Рязанской губернии.

 — Я родилась на просторах и взгорьях Рязанской земли,  — писала о нашем крае Анна Голубкина.

Она училась скульптуре и живописи  в Москве, а позже в Париже, у всемирно известного Родена.

Много лет Анна Семёновна работала над созданием галереи портретных образов русских писателей и мастеров изобразительного искусства.

Портрет Михаила Юрьевича  Лермонтова  занимает в этом ряду особое место. Скульптор представил нам необычную трактовку образа – светотеневые контрасты, открытые пустые глазницы  — при этом ощущение направленного взгляда, необыкновенная текучесть формы, созданная с помощью тонированного гипса.

Скульптура невероятно динамична. Это стало возможным благодаря мастерству Голубкиной, в совершенстве владеющей приёмами импрессионистической лепки.

В зале Рязанского художественного музея, где расположен портрет Михаила Юрьевича Лермонтова, находятся и другие работы Голубкиной.

Они поступили в Рязань из мастерской скульптора в 40-50 годы 20 века. Это целый мир, который открывается посетителям музея

История портрета Михаила Лермонтова, находящегося в Рязанском художественном музее
История портрета Михаила Лермонтова, находящегося в Рязанском художественном музее
История портрета Михаила Лермонтова, находящегося в Рязанском художественном музее
История портрета Михаила Лермонтова, находящегося в Рязанском художественном музее
История портрета Михаила Лермонтова, находящегося в Рязанском художественном музее

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