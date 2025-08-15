Пятница, 15 августа, 2025
Информация о новом директоре появилась на сайте РИАМЗ

Алексей Самохин

На сайте Рязанского историко-архитектурного музея заповедника (РИАМЗ) появилась информация о новом директоре учреждения.Судя по официальной странице, его возглавил Олег Юрьевич Робинов. 

Официальная информация о смене руководства пока не поступала. 

Олег Робинов — российский просветитель, телеведущий и автор проектов по популяризации православной веры среди населения.

Он рассказывал журналу «Москвич», что родился в Москве, в семье скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова. Дед был ученым-изобретателем, другой дед, Василий Васильевич, был фотохудожником, работал в реставрации.

До недавнего времени возглавлял Музей С. А. Есенина в Москве.

Инесса Фельдман возглавила РИАМЗ

