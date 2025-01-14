Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник возглавила Инесса Фельдман

Инесса Фельдман назначена директором Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ). О назначении сообщила в телеграм-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

О новом директоре Любимова сообщила немного: министр туризма Вологодской области, победитель суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России» 2023-2024 годов.

Ранее музей-заповедник возглавлял Виталий Попов, уволившийся по собственному желанию.

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Также Ольга Любимова сообщила о назначении директором Ростовского кремля Никиты Аникина. Он — участник кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры», работал заместителем гендиректора Музея современной истории России.