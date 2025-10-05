После удара российской армии по Львову в городе загорелся индустриальный парк Sparrow. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Парк, который расположен в индустриальном районе города, предположительно использовался как логистический хаб для поставок НАТО, кроме того, там находились производства машиностроения и металлообработки.
Также сообщается, что в Sparrow хранилось много грузов, поступивших из Польши. В том числе комплектующие для сборки беспилотников.
Минобороны России пока не комментировало произошедшее.
