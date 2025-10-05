Воскресенье, 5 октября, 2025
Индустриальный парк Sparrow во Львове загорелся после удара ВС РФ

Алексей Самохин

После удара российской армии по Львову в городе загорелся индустриальный парк Sparrow. Об этом сообщают телеграм-каналы. 

Парк, который расположен в индустриальном районе города, предположительно использовался как логистический хаб для поставок НАТО, кроме того, там находились производства машиностроения и металлообработки. 

Также сообщается, что в Sparrow хранилось много грузов, поступивших из Польши. В том числе комплектующие для сборки беспилотников. 

Минобороны России пока не комментировало произошедшее. 

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

32 украинских БПЛА уничтожены за ночь над восемью регионами России: сводка Минобороны

Павел Малков вручил Сергею Безрукову Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»

Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка.

Рецидивист украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки в Рязанской области

62-летняя женщина сообщила, что заметила следы взлома в подсобном помещении — кладовой, расположенной в подвале её дома.

Самый масштабный спектакль Сергея Безрукова прошел в Константинове

В селе Константиново под Рязанью 4 октября с размахом отметили 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. Основной частью праздника стало выступление народного артиста России Сергея Безрукова.

Опубликованы фото молодоженов, сыгравших свадьбу на уходящей неделе

Влюбленные, заключившие брак в день рождения Сергея Есенина, 3 октября, приняли участие в интерактиве с мольбертом.

Как сжигать ветки и мусор на даче, чтобы избежать штрафа, объяснила адвокат Кудерко

По российскому законодательству, растительные отходы V-класса опасности (листва, ветки) сжигать на участке допустимо, но этот процесс строго регламентирован Правилами противопожарного режима.

Стали известны некоторые подробности ночного удара по Украине

По сообщениям местных жителей, ракеты около 5 утра прилетели по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Сейчас в эту область ещё летят «Герани». 

Камчатские спасатели эвакуировали выжившую туристку с Вилючинского вулкана

Ночью медики поднялись на высоту 1500 метров, где осмотрели выжившую женщину. У туристки диагностировано переохлаждение, она не могла самостоятельно передвигаться.

32 украинских БПЛА уничтожены за ночь над восемью регионами России: сводка Минобороны

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями.

Российские БПЛА и ракеты атаковали Украину ночью 5 октября

По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары. 

Ожидается рекордная атака по территории Украины

В ночь на воскресенье, 5 октября, ожидается рекордная атака по территории Украины с использованием порядка 750 БПЛА-камикадзе типа «Герань».

Молодой мужчина умер после удаления зуба мудрости, следователи начали проверку

После операции мужчина почувствовал себя хуже: вечером в день удаления у него началась лихорадка и отёк щеки.

Дубинский назвал ключевое преимущество России над Европой

Он заявил, что сегодня Европа «заставляет стрелять» Украину от своего имени.

Грета Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в израильской тюрьме

Напомним, Грета Тунберг была задержана после того, как в июле 2025 года на паруснике отправилась в сектор Газа. Её целью было «прорвать блокаду» региона

Творчество Сергея Есенина занимает особое место в сердцах жителей России — Павел Малков

Павел Малков вместе с гостями фестиваля возложил цветы к памятнику С.А. Есенина на территории родительской усадьбы.