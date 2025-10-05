32 украинских БПЛА уничтожены за ночь над восемью регионами России: сводка Минобороны

В течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией восьми регионов России. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Наибольшее количество дронов было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями.

Список уничтоженных БПЛА по регионам:

11 БПЛА — над территорией Белгородской области.

11 БПЛА — над территорией Воронежской области.

5 БПЛА — над территорией Нижегородской области.

1 БПЛА — над территорией Брянской области.

1 БПЛА — над территорией Курской области.

1 БПЛА — над территорией Тульской области.

1 БПЛА — над территорией Тамбовской области.

1 БПЛА — над территорией Республики Мордовия.