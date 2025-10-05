Как и ожидалось, в ночь на воскресенье, 5 октября, российские войска нанесли мощнейший удар по территории Украины.

Местные мониторинговые каналы сообщили о прилётах «Гераней», пусках «Калибров» и «Кинжалов». По неофициальным данным, большинство ракет летели в сторону западной Украины. Зафиксированы прилёты во Львове, после которых начались пожары.

В Запорожье начался пожар на одном из предприятий, сообщалось о прилётах по Одессе, после которых последовали взрывы, в Киеве работала ПВО.

Есть информация о том, что в Запорожье после удара более 73 тысяч абонентов остались без электричества. Энергетики начали ремонт, который планируется завершить до конца суток.

Российские каналы сообщили некоторые подробности атаки.

— Авиация и флот наносят удар: десятки ракет несутся к целям на Украине, — пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Запуски ракет с Ту-95/Ту-160, ожидается около 30 ракет, — сообщают мониторы. Ракеты будут в воздушном украинском пространстве через час.

Также запуски «Калибров» с кораблей ВМФ России, первые ракеты уже заходят в страну через Херсонскую область.

— Ого, на Украину прилетает. На западную в том числе. Сводка сегодня будет интересной, — написал у себя в канале подпольщик Сергей Лебедев.

Официальная информация от Минобороны России на данный момент не поступала.