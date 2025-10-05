Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

В ночь на воскресенье, 5 октября, российские войска нанесли мощнейший удар по территории города Львова на западе Украины. Местные паблики пишут, что после атаки начались пожары, город затягивает чёрным дымом.

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается.

По подсчётам пользователей Сети, в городе произошло порядка 25 взрывов, сообщается об остановке работы общественного транспорта.

Информации о поражённых целях пока нет, официального комментария от Минобороны России не поступало.

Ранее сообщалось о масштабной атаке по территории Украины. По некоторым данным, российские войска использовали ракет «Калибр» и «Кинжал».