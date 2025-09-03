Художница рассказала, как восстанавливала панно в подземном переходе у «Барса» в Рязани

В Рязани в подземном переходе рядом с торговым центром «Барс» были восстановлены 12 керамических панно. Работу выполнила скопинская художница-керамист Дарья Катунина, сообщает ИД «Пресса».
Дарья является главным художником ООО «Скопинская керамика» и продолжает династию гончаров. Её мать, Татьяна Лощинина, также известная как художник-керамист и народный художник РФ, внесла значительный вклад в развитие этого направления.
Художница отметила, что чтить и беречь культуру очень важно.
Напомним, в переходе заменены системы освещения и водоотведения. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения.