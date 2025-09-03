Художница рассказала, как восстанавливала панно в подземном переходе у «Барса» в Рязани

В Рязани в подземном переходе рядом с торговым центром «Барс» были восстановлены 12 керамических панно. Работу выполнила скопинская художница-керамист Дарья Катунина, сообщает ИД «Пресса».

Дарья является главным художником ООО «Скопинская керамика» и продолжает династию гончаров. Её мать, Татьяна Лощинина, также известная как художник-керамист и народный художник РФ, внесла значительный вклад в развитие этого направления.

«Я отреставрировала 12 панно в подземном переходе у «Барса» в Рязани, — рассказала Катунина. — Это было непросто, но я справилась. Панно выполнены на кафельных плитках методом надглазурной росписи. На них было много повреждений: отверстия от шурупов и саморезов, сколы и надписи красками. Мне пришлось заново нарисовать утраченные элементы и отреставрировать повреждённые. В итоге я создала 13 новых плиток, включая портреты Ивана Павлова и Владимира Ленина».

Художница отметила, что чтить и беречь культуру очень важно.

Напомним, в переходе заменены системы освещения и водоотведения. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения.