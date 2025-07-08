Хор Сретенского монастыря выступил на сцене Рязанской ВДНХ

Хор Сретенского монастыря выступил в Рязани. Видео опубликовано в телеграм-канале Рязанской ВДНХ.
Празднование в День семьи, любви и верности, 8 июля, на Рязанской ВДНХ завершилось выступлением хора Сретенского монастыря.
Хор при Московском Сретенском монастыре существует уже больше 600 лет — с самого его основания в 1397 году. В репертуаре, помимо духовной музыки, собраны лучшие произведения песенной традиции России, и звучат они уникально — хор исполняет а капелла. Потому выступления вызывают глубокий отклик у каждого зрителя.
Возрастное ограничение 6+.
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