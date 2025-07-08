Хор Сретенского монастыря выступил на сцене Рязанской ВДНХ

Хор Сретенского монастыря выступил в Рязани. Видео опубликовано в телеграм-канале Рязанской ВДНХ.

Празднование в День семьи, любви и верности, 8 июля, на Рязанской ВДНХ завершилось выступлением хора Сретенского монастыря.

Хор при Московском Сретенском монастыре существует уже больше 600 лет — с самого его основания в 1397 году. В репертуаре, помимо духовной музыки, собраны лучшие произведения песенной традиции России, и звучат они уникально — хор исполняет а капелла. Потому выступления вызывают глубокий отклик у каждого зрителя.

Возрастное ограничение 6+.