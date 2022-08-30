ХК «Рязань» в межсезонье: 2 победы в 11 матчах и 9 поражений

Пресс-служба хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» провела итоги подготовки к новому сезону ВХЛ.

Команда мастеров за время предсезонной подготовки провела 11 контрольных матчей, включая три на турнире в Тамбове. Одержала две победы и потерпела девять поражений.

Обе победы — над «Бураном», с которым играли чаще всех, четыре раза.

Из девяти поражений: одно в овертайме, четыре — в одну шайбу, три — в две шайбы, одно — в три шайбы.

Лишь в одном матче «Рязань-ВДВ» не забросил ни одной шайбы.

29 июля в Рязани — «Буран» (Воронеж) 3:5

30 июля в Чехове — «Буран» 3:5

3 августа в Саранске — «Металлург» (Новокузнецк) 2:3

9 августа в Москве — «Звезда» 0:1 ОТ

13 августа в Рязани — «АКМ» (Тула) 0:3

17 августа в Туле — «АКМ» 2:3

20 августа в Рязани — «Буран» 1:0

23 августа в Тамбове — ХК «Тамбов» 2:3

28 августа в Тамбове — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 4:5

29 августа в Тамбове — «Буран» 3:2

30 августа в Тамбове — ХК «Тамбов» 2:4

Отметились голами и передачами в этих матчах 22 игрока, двое из которых — Максим Трунёв и Григорий Селезнёв — покинули команду.

Нападающий Виктор Пластинин — 4(3+1)

н Дмитрий Силантьев — 4 (1+3)

н Иван Дидковский — 3 (2+1)

н Николай Смирнов — 3 (2+1)

н Максим Трунёв — 3 (2+1)

н Исаак Валицкий — 2 (2+0)

н Кирилл Кондырев — 2 (1+1)

По 2 (0+2) очка у Михаила Бицадзе и Антона Лазарева.

По шайбе забросили Кирилл Басистый, Иван Безруков, Ярослав Бусыгин, Никита Олейник, Андрей Ревацкий, Евгений Сулимов.

По 1 (0+1) очку у Матвея Коковина, Кирилла Маметьева, Георгия Савина, Никиты Сироткина, Григория Селезнёва, Егора Смирнова.

Первый официальный матч в новом сезоне рязанцы проведут 7 сентября: во дворце спорта «Олимпийский» команда будет принимать ХК «Тамбов».