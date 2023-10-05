Четверг, 5 октября, 2023
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Хирурги рязанской ОКБ используют 3D принтер для операций на позвоночнике

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Фото: рязанская ОКБ

Для проведения операций на позвоночнике хирурги рязанской ОКБ используют технологии 3D принтера.

Модель, созданную на принтере, применяют в ежедневной практике нейрохирурги. Прежде чем проводить операцию, они моделируют копию позвоночника пациента с помощью КТ-снимка, а затем создают его объемную копию на 3D принтере.

Так хирурги могут рассчитать все риски операции и изучить то, с чем предстоит работать, заранее.

Благодаря этому вмешательства проходят с высокой точностью, снижаются хирургические и послеоперационные риски, сообщает минздрав Рязанской области.

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