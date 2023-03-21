Хирург Шестаков не увидел оснований для позитива в ситуации с Костомаровым

Олимпийский чемпион Роман Костомаров испытывает полиорганную недостаточность, заявил изданию Sport24 хирург Андрей Шестаков.
По его словам, почти все органы фигуриста поражены и испытывают проблемы.
«Не вижу оснований для позитива», – пояснил Шестаков.
Врач уточнил, что этот диагноз указывает на наличие «больших проблем», с которыми тяжело бороться.
Шестаков добавил, что улучшение состояние Костомарова связано с действием препаратов, но говорить о выздоровлении пока рано.
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