Губернатора Клычкова обвинили в попытке переложить свои проколы на премьера

Политтехнолог Дмитрий Фетисов прокомментировал заявление политолога Дмитрия Нечаева, который, как утверждается «обвинил федеральный центр в проблемах Орловской области», пишет ОрелТаймс.

В частности, Нечаев призвал федеральных чиновников активно помогать региону решать проблемы, а не только раздавать указания. Так, по его мнению, они должны приезжать в регионы.

«И я не думаю, что Мишустин приезжал устраивать обструкции, скорее он приезжал помогать», – отметил Нечаев.

Фетисов пришел к выводу, что губернатор Орловской области Андрей Клычков с помощью политолога Нечаева «решил замахнуться на самого Мишустина».

«Как будто именно Мишустин виноват в том, что клычковский ставленник Залогин так оптимизировал орловскую медицину, что врачи массово стали уезжать из Орла в другие регионы, а сам Залогин оказался под следствием?» – возмутился Фетисов.

Он заключил, что Клычков стал первым губернатором который попытался «переложить свои проколы на премьера».