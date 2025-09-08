Губернатор Павел Малков: Благодаря нацпроекту «Семья» обновили Михальский сельский Дом культуры

Благодаря нацпроекту «Семья» обновили Михальский сельский Дом культуры. Об этом сказал Губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя открытие обновленного Михальского сельского Дома культуры в Спасском районе. Капитальный ремонт здания проведен в рамках национального проекта «Семья».

Губернатор Павел Малков отметил, что здание построено ещё в 1960 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. Благодаря национальному проекту «Семья» в этом году проведен ремонт крыши, фасада, приведены в порядок внутренние помещения, заменены проводка и отопление, укреплен фундамент.

Глава региона выразил уверенность в том, что обновлённый дом культуры порадует жителей и гостей района. В нем проводят более 110 мероприятий в год, включая тематические вечера, выставки и концерты. Работают четыре творческих объединения для детей, взрослых и пожилых людей.