Губернатор Любимов оценил ситуацию в регионе после выхода скопинского маньяка

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Какого-то напряжения в обществе после выхода на свободу Скопинского маньяка в Рязанской области нет, заявил РИА Новости губернатор Николай Любимов.

По его словам, жалобы от граждан в правительство не поступали. Сотрудники полиции рассказали, что «достаточно серьёзно контролируют его, и нет каких-то опасений у них, потому что контроль налажен».

Глава региона отметил, что сами рязанцы реагируют на Виктора Мохова по-разному. Об отношении к маньяку лучше спрашивать у них лично.

В 2000 году простой слесарь Виктор Мохов похитил в Рязани двух девушек. Маньяк удерживал их в бункере на протяжении почти четырёх лет. За это время он неоднократно насиловал жертв, одна из девочек родила Мохову двух мальчиков. Скопинский маньяк отсидел 17 лет и вышел на свободу. Для безопасности окружающих в жизни Мохова есть ряд ограничений.

Перед выходом из колонии одна из жертв маньяка, Екатерина Мартынова, рассказала о своих ожиданиях. А сразу же после освобождения преступника женщина заявила, что тот не заслуживает даже жизни. Против возвращения в родной город маньяка протестовали и местные жители.

После освобождения Мохов поехал не домой, а на телешоу. Сразу же после массового возмущения федеральные каналы заявили, что не собираются делать программу с маньяком. Через некоторое время вышло первое большое интервью Мохова, которое он дал telegram-каналу «112». Там он рассказал о смертной казни, педофилии, своих детях и планах на будущее. Когда маньяк вернулся в Скопин, то планировал поселиться в гостинице. Однако ему отказали в просьбе.

Несмотря на то, что сразу после освобождения преступник заявил, что раскаялся, перед жертвами он извиняться не стал. К тому же, в нашумевшем фильме Ксении Собчак он снова высказал угрозу в адрес бывших пленниц. Многих возмутило, что ведущая для интервью заплатила маньяку. Но фильм дал свои плоды и Оксана Пушкина потребовала проверить слова Мохова. Глава следственного комитета Бастрыкин сразу же поручил проверить высказывания преступника. К тому же, многих насторожила и ранее неизвестная записка маньяка.

Екатерина Мартынова после фильма Собчак заявила, что не давала согласие на участие в «фильме о маньяке». А после угроз, высказанных в интервью, она получила госзащиту. В МВД рассказали, каким образом могут защищать Екатерину Мартынову.