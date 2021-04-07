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Среда, 7 апреля, 2021
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Стало известно, как могут защищать жертву скопинского маньяка

Елена Лобанова

Сотрудники МВД рассказали, каким образом могут защищать жертву скопинского маньяка. Следить за безопасностью Екатерины Мартыновой будут работники Управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (УОГЗ). 

Для начала к семье прикрепят отдельного сотрудника. Он должен будет изучить источник угроз, их характер и потенциальную опасность. После уже будет принято решение, каким образом обеспечивать безопасность. 

— Вариантов множество: от мобильной кнопки специальной сигнализации до физической охраны и сопровождения. Например, жертву скопинского маньяка и членов ее семьи могут сопровождать бойцы спецотряда, а перемещать их на автомобиле скрытого бронирования. Такие машины выглядят обычными, но имеют прочную защиту от огнестрельного оружия, — выяснил Life

Сотрудник МВД также рассказал, что оперативники обязательно посетят Виктора Мохова и проведут с ним беседу. 

— Возможно, уже на этом этапе его пыл остудится. За ним могут установить постоянное наблюдение. Если заметят подозрительные действия, например, покупку ножей, то будет нужное реагирование, — рассказал полицейский. 

Семья, в свою очередь, получит ряд инструкций. Следовать им нужно будет неукоснительно. Вопрос с физической охраной будет решаться индивидуально.

Напомним, скопинский маньяк похитил двух несовершеннолетних девушек и удерживал их в бункере на протяжении почти 4-х лет. За это время он неоднократно насиловал жертв, а одна из девочек даже родила Мохову двух мальчиков. Скопинский маньяк отсидел 17 лет и вышел на свободу. Однако для него есть ряд ограничений. Против освобождения Мохова была не только Екатерина Мартынова, одна из жертв, но и все соседи изверга.

Некоторое время назад стало известно, что Ксения Собчак решила снять фильм про Мохова. А буквально вчера она выложила соответствующий ролик на свой Youtube-канал. Жириновский предложил наказать Собчак за этот фильм.

После угроз, высказанных в интервью, одна из жертв скопинского маньяка получила госзащиту. Причем ранее скопинский маньяк уже давал интервью известному telegram-каналу «112».

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