Жертва Виктора Мохова не давала согласие на участие в фильме о маньяке

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова высказалась о фильме Ксении Собчак. По словам женщины, она не думала, что фильм будет посвящен Виктору Мохову.
Женщина рассказала, что с ней связались редакторы программы «Осторожно: Собчак». Жертву маньяка уверили, что Собчак «горит желанием взять интервью». При этом редакторы упомянули о поездке в Скопин, однако не говорили о встрече с Моховым. Ответственные лица рассказали, что планируют поговорить с местными жителями и снять город в целом.
Екатерину Мартынову возмутило и копание в мыслях преступника, его желаниях, разглашение преступником подробностей изнасилований и личной жизни жертв.
Ксения Собчак в ответ на обвинения заявила, что у нее есть видеозапись, где ведущая в подробностях рассказывает Екатерине Мартыновой об интервью с Моховым. Разговор между женщинам произошел непосредственно перед записью, когда выставляли свет.
Ведущая также пригласила Екатерину Мартынову в редакцию к команде, где пообещала показать видеозапись. По ее словам, публиковать это она не хочет, дабы не ставить жертву в «неловкое положение».