Жертва Виктора Мохова не давала согласие на участие в фильме о маньяке

Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова высказалась о фильме Ксении Собчак. По словам женщины, она не думала, что фильм будет посвящен Виктору Мохову.

— Я дала согласие на интервью с Ксенией Собчак, а не на участие в фильме о маньяке. Это две принципиально разные вещи, о которых нужно знать и понимать, — написала Екатерина Мартынова.

Женщина рассказала, что с ней связались редакторы программы «Осторожно: Собчак». Жертву маньяка уверили, что Собчак «горит желанием взять интервью». При этом редакторы упомянули о поездке в Скопин, однако не говорили о встрече с Моховым. Ответственные лица рассказали, что планируют поговорить с местными жителями и снять город в целом.

— Я не могла предположить и в страшном сне о том, как все будет показано. Я не знала, что основной фокус фильма — интервью с маньяком в формате непринужденной беседы друг напротив друга, — поделилась женщина.

Екатерину Мартынову возмутило и копание в мыслях преступника, его желаниях, разглашение преступником подробностей изнасилований и личной жизни жертв.

— Мне сказали, что программа будет посвящена несправедливости наказания и тому, что неприемлемо в цивилизованном мире проявлять интерес к маньяку и делать из него популярного героя. Я думала, мы делаем доброе дело, — заключила жертва скопинского маньяка

Ксения Собчак в ответ на обвинения заявила, что у нее есть видеозапись, где ведущая в подробностях рассказывает Екатерине Мартыновой об интервью с Моховым. Разговор между женщинам произошел непосредственно перед записью, когда выставляли свет.

— Я тебе говорила, что центром фильма станут его страшные откровения. Через несколько дней после съемки ты подписала все согласия на использования материалов. Уже тогда ты видела мои публичные заявления, что фильм будет о Мохове, — написала Собчак.

Ведущая также пригласила Екатерину Мартынову в редакцию к команде, где пообещала показать видеозапись. По ее словам, публиковать это она не хочет, дабы не ставить жертву в «неловкое положение».