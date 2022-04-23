Губернатор Гладков показал жуткие последствия обстрела села в Белгородской области

В телеграм-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова появилось видео последствий обстрелов села Журавлевке.

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Глава сельского поселения Анжелика Самойлова показала, как сейчас выглядит дом, в который попал снаряд. Он пробил крышу и разрушил стены комнаты. Местные жители признаются, что это жутко.

«Во время обстрелов мы ночевали в подвале. Страшно было выйти на улицу. Но я буду вместе с людьми», – отметила Самойлова.

Сейчас, по словам чиновницы, в селе осталось около десяти процентов жителей, которые не хотят бросать свое хозяйство.

В результате обстрела в Журавлевке пострадало 46 домов и 36 автомобилей.