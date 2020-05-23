Гороскоп на 25 мая

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Сегодня 25 мая 2020 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Раке. В первой половине этого дня старайтесь не поддаваться плохому настроению. Займитесь хобби или спортом, если есть возможность, проведите время в компании друзей. Не рекомендуется на первую половину дня планировать дела, требующие повышенной внимательности, а также связанные с общением с незнакомыми людьми. Вечером появится больше оптимизма, но в то же время вы можете уйти в фантазии. Этот период также указывает на высокую вероятность получения недостоверной информации, столкновения с мошенничеством, обманом, поэтому будьте начеку.

Овен

С утра стоит быть осторожнее и внимательнее к мелочам, в этом случае вы сможете заметить то, чего не увидели другие, и благодаря этому добьетесь успехов. Вероятны встречи со старыми знакомыми; не исключено, что они сделают интересные предложения. Не исключено начало сотрудничества, которое вскоре принесет прибыль, позволит подняться по карьерной лестнице.

Телец

Добиться желаемого сегодня может быть труднее, чем обычно, особенно если вы сосредоточены на работе и именно в ней хотите достичь успеха. Не исключены разногласия с коллегами и руководством. Именно вам придется пойти на уступки, чтобы сохранить хорошие отношения, избежать открытого конфликта, который мог бы помешать работе.

Близнецы

Откажитесь от любых сомнительных мероприятий, не доверяйте новым знакомым, а также тем, кто слишком щедр на обещания. Воздержитесь от необдуманных поступков, особенно если они связаны с расходами или требуют много энергии. Можно вернуться к каким-то старым планам, довести до конца то, что вы вместе с единомышленниками начали раньше. Будет шанс укрепить семейные связи, наладить отношения с родственниками.

Рак

Важно сосредоточиться на главном и не отвлекаться на мелочи; сделать это будет проще, если вы составите план действий и станете придерживаться его во всем. Не исключено, что придется заниматься сложными и скучными делами. Приложите все усилия, чтобы вовремя довести их до конца. Очень кстати окажется поддержка близких. Они высоко оценят ваши идеи и помогут воплотить их в жизнь. Возможны приятные сюрпризы и неожиданные знаки внимания.

Лев

Не стоит рассчитывать на легкие успехи: сегодня многое будет даваться несколько труднее, чем обычно. Помогут давние союзники; стоит прислушаться к их советам – это позволит избежать многих ошибок. Нужна осторожность в финансовых делах, поскольку вы сегодня склонны к расточительности и можете потратить слишком много. С крупными сделками лучше не торопиться. Уделите внимание своему здоровью: стоит провести профилактические процедуры, отказаться от излишеств и вредных привычек. Во второй половине дня любые перегрузки крайне нежелательны.

Дева

Вероятны полезные знакомства, будет шанс найти новых союзников и партнеров. В людях вы разбираетесь отлично, с первого взгляда понимаете, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Вторая половина дня порадует удачными романтическими свиданиями. Это подходящее время для того, чтобы откровенно рассказать о своих чувствах, а также обсудить с любимым человеком планы на будущее. Поездки складываются хорошо, дарят много позитивных эмоций.

Весы

Удастся довести до конца дела, начатые раньше, решить вопросы, которые в последнее время тревожили вас и ваших близких. Действовать лучше самостоятельно, не ожидая помощи и поддержки. Не все ваши идеи и планы сейчас получают одобрение, но позже окружающие признают, что вы поступили правильно. Неблагоприятна финансовая картина: возможны напрасные расходы, потери. Откажитесь от незапланированных покупок, не участвуйте в сомнительных начинаниях.

Скорпион

Будьте готовы взять на себя ответственность, самостоятельно принять важные решения. Не исключено, что придется заняться каким-то новым делом, непростым, но интересным. Потребуется немало сил, чтобы справиться с ним, но вы все же добьетесь успеха. В работе нужна осторожность. Необычные предложения, которые вам делают, кажутся заманчивыми, но принимать их в спешке не стоит, нужно как следует все обдумать. Этот день категорически не подходит для того, чтобы связывать себя какими-то финансовыми обязательствами.

Стрелец

Не спешите и старайтесь сохранять спокойствие. Только так можно разобраться в неоднозначной ситуации, принять правильное решение. Интуиция сейчас не так остра, как обычно, так что стоит полагаться на логику и здравый смысл. Не исключены мелкие неприятности; вы реагируете на них гораздо острее, чем обычно, многое принимаете слишком близко к сердцу. Возможны неожиданные денежные поступления; они будут скромными, но окажутся очень кстати. Также вероятны подарки и приятные сюрпризы. Хорошо складываются поездки, особенно романтические.

Козерог

За что бы вы ни брались, нет сомнений в том, что начатое удастся быстро довести до конца. Легко завязываются знакомства, вы нравитесь окружающим. Это благоприятный момент для начала романтических отношений. Возможны незапланированные поездки, которые отнимут много времени и окажутся утомительными, но все же дадут нужный результат. Финансовая картина благоприятна, можно делать покупки, заключать сделки.

Водолей

Старайтесь не торопиться, не принимать важных решений в спешке; вам нужно время, чтобы как следует обдумать сложившуюся ситуацию. Удачно проходят деловые переговоры, не исключено начало сотрудничества, которое окажется очень плодотворным, откроет перед вами новые возможности. Не исключены какие-то неожиданные события, которые заставят вас по-новому взглянуть на то, что за последнее время стало привычным.

Рыбы

Старайтесь сохранять спокойствие: если вы будете принимать происходящее слишком близко к сердцу, ситуация станет куда напряженнее. Отложите контакты с представителями государственных организаций и другие важные встречи. Постепенно влияние позитивных тенденций усиливается, дела идут на лад. Вечер радует хорошими новостями и приятными сюрпризами. Хорошо проходят романтические свидания, гармонично складываются отношения с близкими.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru