Гороскоп на 24 июня

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Овен

24 июня Овен будет так натурально страдать и охать, что окружающие точно поверят в его проблемы. Только можно обойтись без драматической постановки, ведь избавляться от неприятностей придется самому. Немало нервных клеток оставите у юриста. Но для того, чтобы вернуть свои и кровно заработанные средства, можно и потерпеть.

Телец

Сегодня выход в свет обеспечит Тельцу укрепление авторитета. Причем, на долгое время, а не только на пару часов. Смело завязывайте контакты, они помогут продвинуться вперед. Полезно провести профилактику хронических заболеваний. Если уже есть первые «звонки», то срочно лечитесь. От плавания, активных игр и загорания временно откажитесь.

Близнецы

Близнецы сегодня могут позволить себе чуть больше обычного. В смысле, отступить от режима, подальше поспать и отказаться от утренней пробежки. Не нужно заставлять организм, если он ужасно устал. Хронический недосып плохо сказывается на общем самочувствии. В бизнес-сфере лучше пойти «ва-банк» с деловыми партнерами.

Рак

Гороскоп рекомендует Раку попробовать свои силы и таланты в абсолютно новой специальности. Не волнуйтесь, все получится уникальнейшим образом. Вы еще будете судьбу благодарить, когда получите все, что желаете. Аккуратно и уверенно занимайтесь бытовыми вопросами и документацией. В короткой поездке обретете надежного друга.

Лев

Главное – вовремя остановиться! Если Лев возьмет это правило на заметку, то нигде не ошибется и не пострадает. Но внутренний стержень должен быть такой, чтобы не погнулся под тяжестью новых проблем. На обеденном столе должны быть легкоусвояемые продукты. Откажитесь от жирной пищи, алкоголя и газировки. Можно планировать путешествие на море на июль.

Дева

Благополучно завершатся поездки у Девы, если она уже давно колесит по стране или по зарубежью. С новыми силами придется врываться в работу, поэтому планирование дел не помешает. Ситуация с деньгами нормальная, не паникуйте. В любовных отношениях нужно проявить гибкость ума и пластичность души. Как это сделать? Интуиция подскажет.

Весы

Если Весы будут постоянно ставить себя на чужое место, то ловко избегут неприятных ситуаций. Вы чересчур уверенны в себе, что напрягает друзей и коллег. Новые идеи и планы на будущее оставьте при себе. Возможно предложение о длительной командировке, которое изменит личную жизнь. Но если держаться фактически не за что, то поезжайте.

Скорпион

24 июня Скорпион будет чересчур бурно реагировать на новых людей в своем окружении. Вы будто из дикого леса вышли, успокойтесь. Требовательность тоже снижайте, иначе сами попадете в такую «шкуру». Чудеса изобретательности проявят коммерсанты, когда вытащат из общего котла свои деньги. Вечером можно сходить в баньку и попариться.

Стрелец

На все текущие и сложные ситуации Стрелец будет смотреть через розовые очки. С одной стороны, это хорошо страхует и защищает. С другой, делает вас уязвимым и легко доступным для конкурентов. Не вздумайте возвращаться к прошлым делам, они уже не «ваши». Только новое и оригинальное поможет выйти на уровень. Позаботьтесь о коже лица и тела.

Козерог

С небывалым неистовством будет трудиться в этот день Козерог. Это свойственно земному знаку, но не такой же степени. Остановитесь, передохните и снова бросайтесь на проекты. Ради любимого человека вы готовы на все. Ну, а он чем может похвастаться? Не стоит потакать его капризам, иначе так и будете плясать под его дудку. Будьте реалистичнее и мудрее.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолею посвятить этот день идейным вопросам. Пусть их немного, но все они имеют значение для профессионального роста. Во мнениях с любимым человеком расхождения, что приведет к бурному спору. Каждый начнет отстаивать свое, угомониться не получится. Раньше намеченного срока получите деньги, что весьма порадует.

Рыбы

Для Рыб этот день окажется удачным, если они пройдутся по магазинам. Кстати, можно даже никого за компанию не звать, выбрать все самостоятельно. Выгодные приобретения помогут уютно организовать домашнее пространство. В еде ведите себя разборчивее, кафе и рестораны обходите стороной. Желательно, посидеть недельку на щадящей диете.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru