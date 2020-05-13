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Гороскоп на 14 мая 2020 Овен:

Гороскоп обещает Овну почти волшебный в исполнении желаний день. Конечно же, многие примут вас за чудака и фантазера, но внимания не обращайте. Все планы реализуются, ведут к большим перспективам. Нечто невероятное произойдет в личной жизни, если не остановитесь в мечтаниях. Возможно возвращение человека, с которым вы долго встречались.

Гороскоп на 14 мая 2020 Телец:

У Тельца не исключены проблемы со здоровьем. Хорошо, что не такие уж серьезные, чтобы сразу бежать в больницу. Не слушайте советов бабушек и друзей, постарайтесь выявить болезнь самостоятельно. Организаторские способности помогут в профессиональной сфере. У вас получится доделать то, что не могли выполнить даже огромной командой.

Гороскоп на 14 мая 2020 Близнецы:

Близнецы не намерены плясать под чью-то дудку, поэтому сегодня проявят командные качества. Но руководите аккуратнее, чтобы не сломать привычную систему. Многим суждено поехать в командировку, но ненадолго. Начальство возложит на вас обязанности, которым нужно следовать четко и профессионально. Не берите в дорогу крупную сумму денег.

Гороскоп на 14 мая 2020 Рак:

14 мая Рак проведет в кругу семьи, чему будет бесконечно рад. Счастливые минуты ни на что невозможно променять, поэтому отдыхайте всей душой. Словно заводная игрушка, будут вести себя бизнесмены. В руках конкурентов вы окажитесь не по своей вине, но выкручиваться придется самим. Не исключены новые романтические знакомства.

Гороскоп на 14 мая 2020 Лев:

Мелкие проблемы выведут Льва на верную дорогу. Это парадокс, но зато перспективы окажутся весомыми. В рабочей сфере появятся возможности, на которые раньше не обращали внимания. Немного смутит коллега, когда сделает парочку комплиментов. Вы даже подумаете, что он проявляет к вам симпатию. Что ж, такое тоже возможно.

Гороскоп на 14 мая 2020 Дева:

Успешный и прибыльный день ждет Деву. Ничего удивительного, ведь вашу качественную работу отметило высшее руководство. Есть шанс заняться своим делом. Если это творчество, то замечательно, покажите таланты во всей красе. Хлопотать по дому и на дачном участке придется семейным людям. Но рядом с природой вы почувствуете невероятный прилив сил.

Гороскоп на 14 мая 2020 Весы:

Гороскоп предсказывает Весам противное настроение, не смотря на солнечную погоду. Окружающие будут раздражать, бесить и выводить из равновесия. Подумайте, к чему может привести кислая мина и резкие высказывания? Слегка побаловать себя покупками можно, но про экономию не забывайте. От вопросов юридического характера откажитесь.

Гороскоп на 14 мая 2020 Скорпион:

У Скорпиона в этот день получится все задуманное, поэтому настроение окажется превосходным. Соскучились по близким родственникам? Обязательно позвоните им и навестите. Новобрачные узнают приятную новость – скоро в семье появится малыш. Подготовка к такому событию займет массу времени и финансов, поэтому позаботьтесь обо всем заранее.

Гороскоп на 14 мая 2020 Стрелец:

Стрельцу нужно больше двигаться, чтобы слово «гиподинамия» не показалось незнакомым. Погода позволяет бегать, заниматься спортом на открытом воздухе и даже плавать. В работе на «авось» не надейтесь, это чревато убытками и снижением репутации. Карьеристам не стоит внедрять в дело то, что отзовется крупными потерями. Риск должен быть оправдан.

Гороскоп на 14 мая 2020 Козерог:

Четко распланировать дела – вот, к чему нужно склоняться Козерогу. Даже если собираетесь в срочную командировку, все заранее предусмотрите. Документы в одном месте, деньги – в другом. Бардак в голове может привести к конфликту с любимым человеком. Мысленно меняйте приоритеты, не действуйте старыми методами и говорите приятные слова.

Гороскоп на 14 мая 2020 Водолей:

14 мая Водолея могут подвести близкие друзья. Говорят одно, а на деле применяют совсем другое. Неприятная ситуация, но уйти от нее не получится. Путешественникам повезет вдвойне, если подумать о покупке билетов заранее. Романтический настрой очень важен в отношениях. Особенно, если чувства к избраннику искренние и вы ими дорожите.

Гороскоп на 14 мая 2020 Рыбы:

Наверстывать упущенное придется Рыбам-бизнесменам. Вы столько натворили, что теперь без помощи влиятельных лиц не обойтись. Не идите на поводу у страстей и желаний интимного плана. Сегодня даже невинный флирт может привести к опустошению души. Сухарики и газировка – это не еда. Если не хочется заработать язву, то питайтесь правильно.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru