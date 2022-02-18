Главврач Перинатального центра Рязани прокомментировал увольнение Легостаевой

«Что касается увольнения заведующей отделением патологии Татьяны Васильевны Легостаевой, могу подтвердить, что трудовой договор 17 февраля был прекращен. За последний год в её работе выявлено много недостатков, и я считаю это недопустимым», — сказал Терещенко.