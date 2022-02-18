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Пятница, 18 февраля, 2022

Главврач Перинатального центра Рязани прокомментировал увольнение Легостаевой

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Главврач Перинатального центра Рязани прокомментировал увольнение Легостаевой

Александр Ильин

Главный врач рязанского Перинатального центра Александр Терещенко прокомментировал увольнение заведующей акушерским отделением патологии беременности Татьяны Легостаевой, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Что касается увольнения заведующей отделением патологии Татьяны Васильевны Легостаевой, могу подтвердить, что трудовой договор 17 февраля был прекращен. За последний год в её работе  выявлено много недостатков, и я считаю это недопустимым», — сказал Терещенко.

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Напомним, Александр Терещенко стал главным врачом перинатального центра Рязанской области 9 февраля. Прежний руководитель — Ирина Девятова — ушла с должности.

Скандальная история в Перинатальном центре началась в конце января 2022 года, когда в медучреждении скончался ребёнок, впавший в кому после естественных родов, на проведении которых настояла Легостаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

Ситуацию взяла на контроль депутат Госдумы Яна Лантратова.

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