Главврач Перинатального центра Рязани прокомментировал увольнение Легостаевой

Главный врач рязанского Перинатального центра Александр Терещенко прокомментировал увольнение заведующей акушерским отделением патологии беременности Татьяны Легостаевой, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Напомним, Александр Терещенко стал главным врачом перинатального центра Рязанской области 9 февраля. Прежний руководитель — Ирина Девятова — ушла с должности.
Скандальная история в Перинатальном центре началась в конце января 2022 года, когда в медучреждении скончался ребёнок, впавший в кому после естественных родов, на проведении которых настояла Легостаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ситуацию взяла на контроль депутат Госдумы Яна Лантратова.