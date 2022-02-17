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Четверг, 17 февраля, 2022

Татьяна Легостаева уволена из Перинатального центра Рязани

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Татьяна Легостаева уволена из Перинатального центра Рязани

Александр Ильин

Заведующая акушерским отделением патологии беременности Татьяна Легостаева уволена из рязанского Перинатального центра, сообщил Telegram-канал «Рязанская телега» со ссылкой на собственные источники.

Ранее в медучреждении сменили главного врача Ирину Девятову.

Напомним, в конце января в Перинатальном центре скончался ребёнок, впавший в кому после проведения естественных родов, на проведении которых настояла Легостаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 

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Ситуацию взяла на контроль депутат Госдумы Яна Лантратова.

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