Татьяна Легостаева уволена из Перинатального центра Рязани

Заведующая акушерским отделением патологии беременности Татьяна Легостаева уволена из рязанского Перинатального центра, сообщил Telegram-канал «Рязанская телега» со ссылкой на собственные источники.

Ранее в медучреждении сменили главного врача Ирину Девятову.

Напомним, в конце января в Перинатальном центре скончался ребёнок, впавший в кому после проведения естественных родов, на проведении которых настояла Легостаева. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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Ситуацию взяла на контроль депутат Госдумы Яна Лантратова.