ГИБДД проводит комплексное мероприятие в Рязанской области

Сегодня на территории Рязанской области Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
Целью рейдов является профилактика ДТП с участием автобусов, а также выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки.
Госавтоинспекция напоминает водителям автобусов о необходимости строгого соблюдения ПДД, в том числе:
Соблюдение безопасной дистанции;
Выбор разумного скоростного режима;
Недопущение управления транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии;
Внимательность к другим участникам дорожного движения;
Регулярное техническое обслуживание и ремонт автобуса.