ГИБДД проводит комплексное мероприятие в Рязанской области

Сегодня на территории Рязанской области Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Целью рейдов является профилактика ДТП с участием автобусов, а также выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки.

Госавтоинспекция напоминает водителям автобусов о необходимости строгого соблюдения ПДД, в том числе:

Соблюдение безопасной дистанции;

Выбор разумного скоростного режима;

Недопущение управления транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии;

Внимательность к другим участникам дорожного движения;

Регулярное техническое обслуживание и ремонт автобуса.