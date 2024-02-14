Среда, 14 февраля, 2024

ГИБДД проводит комплексное мероприятие в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Сегодня на территории Рязанской области Госавтоинспекция проводит комплексные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Целью рейдов является профилактика ДТП с участием автобусов, а также выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки.

Госавтоинспекция напоминает водителям автобусов о необходимости строгого соблюдения ПДД, в том числе:

Соблюдение безопасной дистанции;

Выбор разумного скоростного режима;

Недопущение управления транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии;

Внимательность к другим участникам дорожного движения;

Регулярное техническое обслуживание и ремонт автобуса.

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