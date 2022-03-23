Генплан Рязани изменят для строительства новой школы

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты Рязанской гордумы рассмотрели информацию об утверждении изменений в Генеральный план Рязани.

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Проектом предлагается отнести территорию в районе Лесок к зоне образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования и зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Корректировки необходимы в связи с планами по строительству школы на 1100 мест в районе Олимпийского городка.

Строительство предполагается начать в 2022 и завершить в 2023 году, сообщила пресс-служба гордумы.