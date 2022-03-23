1.4 C
Рязань
Среда, 23 марта, 2022

Генплан Рязани изменят для строительства новой школы

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Генплан Рязани изменят для строительства новой школы

7info

На заседании комитета по бюджету и налоговой политике депутаты Рязанской гордумы рассмотрели информацию об утверждении изменений в Генеральный план Рязани.

- Реклама -

Проектом предлагается отнести территорию в районе Лесок к зоне образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования и зоне застройки многоэтажными жилыми домами. Корректировки необходимы в связи с планами по строительству школы на 1100 мест в районе Олимпийского городка.

Строительство предполагается начать в 2022 и завершить в 2023 году, сообщила пресс-служба гордумы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяЗдание облдумы в Рязани отремонтируют за 18 миллионов рублей
Комментарии для сайта Cackle
spot_img