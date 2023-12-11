Гастроли Белорусского музыкального театра в Рязани завершились «Игрой любви»

10 декабря в Рязанском театре драмы в рамках гастролей Белорусского государственного академического музыкального театра показали спектакль «Игра любви» режиссёра Марата Башарова.

В основе сюжета использован известный комедийный приём с переодеваниями слуг в хозяев и наоборот. Господин Оргон узнаёт, что сын близкого друга Дорант едет знакомиться с его дочерью Сильвией. А она, чтобы проверить и лучше узнать своего возможного мужа, решает поменяться местами со своей служанкой Лизеттой. В свою очередь Дорант делает то же самое и занимает место своего слуги Арлекино.

В ходе развития событий начинается путаница, влюбляются и слуги, и их господа. Персонажи попадают в различные комические ситуации. Но в конце всё разрешается благополучно, каждый находит свою половинку, а любовь побеждает все сложности, возникшие на пути.

Несложный сюжет дополняется множеством режиссёрских приёмов. С самого начала, когда зрители ещё не все собрались в зале, актёры выходят на сцену, начинают репетировать танцы, после этого обсуждают, все ли на месте, ищут своего артиста, который «уснул». Таким образом постепенно начинается действие, свет в зрительном зале гаснет. Но и здесь не сразу идут по сюжету, один из героев читает монолог о труде артиста, и лишь после идёт история. На этом интересные ходы режиссёра не заканчиваются. Господин Дорант выходит не из кулис, а из зала, он несёт огромный чемодан и просит зрителя помочь ему затащить его на сцену. Также, что редкость, отец Сильвии объявляет действия и антракт.

Вторая часть начинается с того, что актёр притворяется спящим после выпитого алкоголя, и одна из героинь его будит, показывая на открытый занавес. Затем господин Дорант, узнав, что служанка, в которую он влюбился, на самом деле барышня и дочь Оргона, комично включает свет в зрительном зале и спрашивает совета, как ему поступить. После завершения диалога спектакль продолжается, а Лизетта просит героя: «свет выключите за собой», а потом следует фраза отца: «Действие 4, точно последнее».

Помимо необычных театральных приемов, спектакль сопровождают песни, танцы, музыкальные фрагменты композиторов XVIII века, комичные диалоги, неожиданные взаимодействия персонажей.

После завершения спектакля зрители долго не отпускали актёров со сцены, кричали: «Браво, ждём вас снова в Рязани!», дарили цветы.