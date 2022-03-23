ФТС исключила дефицит продовольствия в России

Дефицита продовольствия в России быть не должно — в настоящее время предпринимаются усилия для ускорения таможенных процедур на границе по поставке жизненно важных товаров. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замруководителя Федеральной таможенной службы Олег Губайдулин.
По его словам, по состоянию на 20 марта в Россию поступило порядка 3,3 млн т различных продовольственных продуктов (за исключением стран ЕАЭС), — это весь импорт продовольствия, который идет. Если сравнивать недельное поступление, с 14 по 20 марта идет рост по отдельной номенклатуре товаров, таких как, мясо, рыба, молочные продукты, чай кофе, консервированные овощи.
Наиболее чувствительное сегодня — это капуста, картофель, морковь, свекла, борщевой набор, отметил Олег Губайдулин. Но и по этим товарам не будет дефицита, считает он.
Подробней читайте в эксклюзивном интервью «Известий» — «Наиболее чувствительное сегодня — это «борщевой набор»