ФСБ нагрянула к «генеральному подрядчику» губернатора Клычкова

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Сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в офисах компаний, контролируемых бизнесменом Михаилом Маркиным, пишет портал «Орловские новости» со ссылкой на источники.

По предварительной информации, в офисах предпринимателя проведена выемка документов. Один из адвокатов, представлявший интересы Маркина, пояснил, что не обладает информацией «когда и у кого какие обыски проводятся».

Отметим, что глава региона Андрей Клычков находится в отпуске, Также на отдыхе и сам Маркин, которому, как пишет СМИ, при нынешнем губернаторе достаются главные подряды на благоустройство Орла.

В частности, речь идет о благоустройстве Детского парка, городского парка, площади рядом ОГУ и Парка Победы.