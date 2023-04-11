Фотовыставка «Жёны героев» заработала в Касимовском районе

В Касимовском районе начала работать передвижная выставка фотопортретов «Жёны героев». Патриотический фотопроект открылся в Елатомском краеведческом музее. Об этом сообщает министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.

Впервые проект рязанских фотографов представили в ноябре прошлого года. На 46 портретах — жёны и вдовы солдат и офицеров-участников специальной операции из нашего региона. В начале этого года решено организовать цикл передвижных выставок в муниципальных образованиях Рязанской области.

В торжественном открытии экспозиции в Елатомском музее участвовали родные и близкие участников СВО, представители органов муниципальной власти и общественных организаций, а также преподаватели и учащиеся местной школы.

Затем фотовыставка «Жёны героев» отправится в Крутоярский дом культуры.