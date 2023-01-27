Пятница, 27 января, 2023
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Финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал страшную расплату для Зеленского

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев считает, что президента Украины Владимира Зеленского в скором времени ждёт страшная расплата, сообщает МК.

Слишком много крови пролилось из-за этого человека, такое не может остаться безнаказанным, за свои деяния придётся платить, уверен Рзаев.

Экстрасенс предполагает, что политик может повторить судьбу экс-президента Грузии Саакашвили.

— Пусть молится, чтобы хуже не было, — говорит Зираддин. — У него два выхода: попадет в тюрьму или же умрёт молодым.

По словам Рзаева, Зеленский намеренно затягивает конфликт на Украине, так как это приносит ему миллионы долларов ежедневно.

— Зеленскому пока сладко: он получает миллиарды в свой карман. Но скоро, уже в ближайшее время, все изменится, — считает он.

Экстрасенс предрекает президенту незалежной в скором времени крутой поворот в судьбе.

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