Финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев считает, что президента Украины Владимира Зеленского в скором времени ждёт страшная расплата, сообщает МК.
Слишком много крови пролилось из-за этого человека, такое не может остаться безнаказанным, за свои деяния придётся платить, уверен Рзаев.
Экстрасенс предполагает, что политик может повторить судьбу экс-президента Грузии Саакашвили.
По словам Рзаева, Зеленский намеренно затягивает конфликт на Украине, так как это приносит ему миллионы долларов ежедневно.
Экстрасенс предрекает президенту незалежной в скором времени крутой поворот в судьбе.
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