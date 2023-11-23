Четверг, 23 ноября, 2023
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Фигуранта дела о детской площадке в Лесопарке освободят досрочно

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Фото: vk.com/sudpress62

Рязанский районный суд 22 ноября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Пузанова, сообщает ГТРК «Ока».

Пузанов — директор фирмы, которая занималась поставкой и установкой детской площадки в лесопарке Рязани. Журналистка пожаловалась Путину, что площадка не установлена, Следком возбудил уголовное дело.

Под следствие попали исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов, начальник управления мэрии Игорь Ковалёв и Михаил Пузанов.

Суд приговорил их к реальным срокам заключения.

Решение об освобождении Пузанова может быть обжаловано в течение 15 дней, сообщает «Ока».

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