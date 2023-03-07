В Рязани в 309-м Центре специальной парашютной подготовки ВДВ во вторник, 7 марта, прошёл торжественный митинг, посвящённый Международному женскому дню.

Собравшихся приветствовали начальник 309 Центра специальной парашютной подготовки Дмитрий Ретюнских, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова, мэр Рязани Елена Сорокина, а также почётные граждане и ветераны.

Елена Сорокина: «Восхищаюсь нашими милыми дамами, такими нежными, трогательными и такими бесстрашными. Низкий поклон за то, что своим выбором вы вносите существенный вклад в обороноспособность нашей страны, в нашу общую победу»

Представительниц прекрасного пола на мероприятии наградили почётными грамотами, благодарностями и ценными подарками от Рязанской городской думы и городской администрации.