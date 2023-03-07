Елена Сорокина: Восхищаюсь нашими милыми дамами, такими нежными, трогательными и такими бесстрашными

В Рязани в 309-м Центре специальной парашютной подготовки ВДВ во вторник, 7 марта, прошёл торжественный митинг, посвящённый Международному женскому дню.
Собравшихся приветствовали начальник 309 Центра специальной парашютной подготовки Дмитрий Ретюнских, председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова, мэр Рязани Елена Сорокина, а также почётные граждане и ветераны.
Представительниц прекрасного пола на мероприятии наградили почётными грамотами, благодарностями и ценными подарками от Рязанской городской думы и городской администрации.
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