Елена Сорокина: в Рязани модернизируют две городские библиотеки

В Рязани продолжается реализация национального проекта «Культура». В этом году будут модернизированы две городские библиотеки, сообщила ВКонтакте глава городской администрации Елена Сорокина.

«Сегодня посмотрела, как идет ремонт на объектах. В библиотеке № 7 на ул. Зубковой рабочие делают электропроводку, штукатурят и красят стены, укладывают плитку, ремонтируют потолки. До конца мая подрядчик планирует все завершить, чтобы уже летом библиотека предстала в новом образе.

Здесь будет чем удивить читателей: интеллекториум, арт-объекты и инсталляции, зал семейного чтения, юношеский зал с коворкинг зоной, детские зоны с „мягкими“ гусями из сказок. „Лестница времени“ — выставка раритетных предметов разных эпох: старинный буфет, который будут реставрировать, часы с боем, самотканая скатерть, которой больше 100 лет, радиола 60-х годов и многое другое. Будет оборудована комната для творчества в стиле фабрики с неожиданной инсталляцией — банки с краской, из которых „стекают“ шторы, которые сотрудники библиотеки шьют сами. Вся мебель уже закуплена. Помимо творческой составляющей продуманы вопросы удобства для всех без исключения посетителей. Так, санузел оборудуют для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Эта библиотека носит название „Плюс“, и она, без сомнения, будет востребована и любима. Современное пространство, ломающее стереотипы обычных библиотек — сплошные плюсы!

Вторая библиотека-филиал № 10 — на ул. Маяковского. Ремонта здесь не было со времени открытия в 80-х годах прошлого века. В настоящее время на объекте установлены входная группа и окна, сделано новое отопление, все коммуникации. Библиотека будет оснащена электронным оборудованием, экранами. Уже закуплена мебель, пополнен книжный фонд. Отдельные залы будут оборудованы для детей, подростков, взрослых читателей, также планируют организовать библионяню для самых маленьких книголюбов.

Библиотека будет стилизована в железнодорожной тематике — на фасаде изобразят поезд, помещения напоминают купе и спальные вагоны. Внутри распишут стены перспективами железной дороги, сделают арт-объект в виде табло на вокзале. Впоследствии визуальное решение поддержат тематическими мероприятиями совместно с Железнодорожным колледжем, думают об организации музея, связанного с историей узкоколейки. Идей много, уверена все они воплотятся в жизнь. Библиотека находится в центре города, поэтому не сомневаюсь, что гостей здесь будет много.

Ремонты, которые мы сейчас проводим благодаря нацпроекту, поддержке Правительства Рязанской области позволят преобразить привычные пространства библиотек и вдохнуть в них новую жизнь. А наши специалисты, энтузиасты вложили сюда частичку своей души».