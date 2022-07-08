Елена Сорокина провела личный приём граждан 8 июля

8 июля Елена Сорокина провела личный приём граждан. Как отметила глава администрации, все рассматриваемые вопросы требуют индивидуального подхода к их решению.

Жильцы дома № 37 по ул. Высоковольтной обратились к главе администрации с вопросом ремонта двора. Но земля возле их дома оформлена в общедолевую собственность жильцов, и поэтому город не вправе провести соответствующий ремонт дороги. До прошлого года такие дворы ремонтировались по нацпроекту, который подразумевал софинансирование части работ со стороны жителей. Таким образом, в Рязани было отремонтировано много дворовых территорий, в том числе принадлежащих домам с небольшим количеством квартир. В этом году программа приостановлена, и город может ремонтировать только дворы, находящиеся на муниципальной земле.

Елена Сорокина отметила, что вопрос ремонта таких дворов не останется нерешённым.

«Будем выходить на Министерство ТЭК и ЖКХ с просьбой направить средства на ремонт дворов, оформленных в общедолевую собственность жильцов», — сказала она.

Также, рязанцы пожаловались на сухие деревья около детской площадки дома по ул. Высоковольтной. Елена Сорокина поручила управлению энергетики и ЖКХ взять на контроль этот вопрос и провести работу с управляющей компанией «Факт-Н», которая обслуживает дворовые территории.