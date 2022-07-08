Елена Сорокина провела личный приём граждан 8 июля

8 июля Елена Сорокина провела личный приём граждан. Как отметила глава администрации, все рассматриваемые вопросы требуют индивидуального подхода к их решению.
Жильцы дома № 37 по ул. Высоковольтной обратились к главе администрации с вопросом ремонта двора. Но земля возле их дома оформлена в общедолевую собственность жильцов, и поэтому город не вправе провести соответствующий ремонт дороги. До прошлого года такие дворы ремонтировались по нацпроекту, который подразумевал софинансирование части работ со стороны жителей. Таким образом, в Рязани было отремонтировано много дворовых территорий, в том числе принадлежащих домам с небольшим количеством квартир. В этом году программа приостановлена, и город может ремонтировать только дворы, находящиеся на муниципальной земле.
Елена Сорокина отметила, что вопрос ремонта таких дворов не останется нерешённым.
Также, рязанцы пожаловались на сухие деревья около детской площадки дома по ул. Высоковольтной. Елена Сорокина поручила управлению энергетики и ЖКХ взять на контроль этот вопрос и провести работу с управляющей компанией «Факт-Н», которая обслуживает дворовые территории.