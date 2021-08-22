Елена Сорокина поздравила рязанцев с днём флага

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина поздравила жителей Рязани с праздником.

30 лет назад 22 августа 1991 года нашим национальным стягом стал триколор. Флаг России – это символ государственности и единства.



Сегодня улицы и площади городов нашей страны расцвечены цветами флага. И, конечно, Рязань также присоединилась к празднику. На многих городских локациях – в Лесопарке, ЦПКиО, библиотеке им. Есенина пройдут выставки, флешмобы, концерты.



Дорогие друзья! Пусть этот день будет ярким, бодрым и активным. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия! С праздником!