Елена Сорокина попросила рязанцев принять участие в обсуждении проекта озеленения Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с экоактивистами и учёными рязанских вузов предконцепцию озеленения города, а также проверила ход работ по озеленению Лыбедского бульвара.
Благоустройство части Лыбедского бульвара завершается масштабным озеленением. В нём применяются современные тенденции ландшафтного дизайна — многоярусность, композиционность. Продуман дальнейший уход, в том числе прополка, полив, стрижка.
На встрече с представителями экологических организаций, экозащитниками и авторитетными учёными рязанских вузов Елена Сорокина обсудила предконцепцию озеленения города. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков поручил широко обсудить проект озеленения и учитывать в его разработке мнения жителей.
С предконцепцией озеленения города можно ознакомиться по ссылке.
Свои мнения о предконцепции рязанцы могут оставлять в комментариях к посту на странице Елены Сорокиной.
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