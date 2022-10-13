Елена Сорокина попросила рязанцев принять участие в обсуждении проекта озеленения Рязани

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с экоактивистами и учёными рязанских вузов предконцепцию озеленения города, а также проверила ход работ по озеленению Лыбедского бульвара.

Благоустройство части Лыбедского бульвара завершается масштабным озеленением. В нём применяются современные тенденции ландшафтного дизайна — многоярусность, композиционность. Продуман дальнейший уход, в том числе прополка, полив, стрижка.

— Мало высадить, надо ухаживать, в том числе и аккуратно убирать снег с дорожек, не повреждая клумбы. Эта часть Лыбедского, действительно, преображается. Бульвар станет важнейшей частью большого пешеходного маршрута, и работу в этом направлении продолжаем, — отметила глава администрации.

На встрече с представителями экологических организаций, экозащитниками и авторитетными учёными рязанских вузов Елена Сорокина обсудила предконцепцию озеленения города. Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков поручил широко обсудить проект озеленения и учитывать в его разработке мнения жителей.

— Это документ, который будет регламентировать, какие растения могут быть высажены на определенных участках. Научно выверенный, общественно признанный. Современное городское, парковое озеленение, грамотное с нашей стороны содержание зеленого каркаса города – трудно переоценить значение данного вопроса для развития Рязани, — отметила мэр.

С предконцепцией озеленения города можно ознакомиться по ссылке.

Свои мнения о предконцепции рязанцы могут оставлять в комментариях к посту на странице Елены Сорокиной.

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