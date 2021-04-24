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Суббота, 24 апреля, 2021
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Елена Сорокина поблагодарила рязанцев за участие в субботнике

7info7
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Глава администрации Елена Сорокина поблагодарила рязанцев за участие во Всероссийском субботнике. Пост с благодарностью она опубликовала в своих соцсетях.

Несмотря на переменчивую погоду уборка территорий прошла по плану. Наводили порядок по всему городу, — написала мэр Рязани.

24 апреля субботники прошли на различных городских локациях. Среди них — Комсомольский парк, парк имени Белякова, Дубовая аллея в Дашково-Песочне, парк имени Гагарина, сквер Уткина, Нижний городской парк, Лыбедский бульвар, Гвардейский сквер.

Более 200 человек вышли на уборку Новопавловской рощи. Там от мусора и сухих деревьев очистили почти 3,5 га.

Приводить в порядок городские территории после зимы продолжим в круглосуточном режиме. Благодарю всех активистов, предприятия и организации, которые присоединились к нам!

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