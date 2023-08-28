Екатеринбуржец погиб в жуткой аварии с фурой в Пермском крае

В аварии на границе Пермского края со Свердловской областью погиб екатеринбуржец Илья Дрокин, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 24 августа около пяти часов вечера. В ГИБДД Прикамья уточнили, что 36-летний мужчина ехал в сторону дома на небольшом грузовике.

На 13-м километре дороги Горнозаводск — граница Свердловской области в его транспортное средство врезалась фура Sitrak, которая неожиданно выехала на встречную полосу. Выяснилось, что ее владелец не справился с управлением. Виновник аварии не пострадал.

Дрокин же умер на месте. В Пермь водитель ездил по служебному заданию, так как работал в сети магазинов и доставлял товары. В понедельник екатеринбуржца его похоронят в Ирбите, где живет его мама.