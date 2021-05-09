Две липецкие вековые школы выставили на торги

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В администрации Липецкой области объявили о поиске покупателей и арендаторов муниципальных школ, пишет портал «Город 48».

В селе Орловка в Лев-Толстовском районе объявили торги на право аренды здания учебного заведения 1911 года площадью почти 400 квадратных метров. За использование помещения просят по 1 121 190 рублей.

В деревне Озерки в Становлянском районе школу 1893 года постройки продают по решению депутатов и чиновников. За здание просят 85 820 рублей.

Если торги будут успешными, то выручка от них поступит в местные бюджеты. Об этом станет известно после майских праздников.