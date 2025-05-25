Два автомобиля МЧС тушили загоревшийся свадебный автомобиль в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства.

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Станкозаводской поступило в 15:32. На вызов выезжали 2 единицы техники и 5 человек. Огонь ликвидировали в 15:50.

Ранее читатели сообщили РИА «7info», что загоревшийся автомобиль марки Renault вез молодоженов. Рядом заметили бегающую невесту.