Пятница, 23 августа, 2024

Друзья погибшего на улице Почтовой Дениса Кузина рассказали подробности

Автор: Алексей Самохин

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Пешеходная улица Почтовая, часто называемая рязанским Арбатом, долгие годы была местом, где кипит жизнь: здесь звучит живая музыка, оживленно работают кафе и рестораны. Но 4 августа эта атмосфера радости была омрачена трагическим событием: 27-летний уличный поэт и зазывала Денис Кузин, известный как «символ Почтовой», получил смертельный удар. Его друзья, поэты и уличные музыканты поделились воспоминаниями о нем с «КП-Рязань».

Смертельный инцидент и последствия

В тот субботний вечер на Почтовой было многолюдно. Денис, как обычно, просил у прохожих поддержать музыкантов рублем. Когда он уже собирался уходить, к нему подбежал нетрезвый подросток и спросил: «Кто здесь панки?». Денис повернулся ответить, но не успел — подросток ударил его в лицо. Упав на землю, Денис сразу впал в кому и, несмотря на усилия врачей, скончался 10 августа.

Следователи разыскали нападавшего и возбудили уголовное дело по статье ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Подростку грозит до 15 лет лишения свободы.

Воспоминания друзей и знакомых

После смерти Дениса его друзья и знакомые вспоминают его как доброго и светлого человека. Он не принадлежал к какой-либо определенной субкультуре и носил обычную одежду. Многие, кто знал Дениса, отмечают, что он всегда поддерживал уличных музыкантов и помогал им собирать деньги, встречая прохожих с улыбкой и пожеланиями хорошего дня.

Одна из его знакомых, Вика, рассказала: «Денис давно хотел нас всех собрать вместе, несколько поколений Почтовой. И мы все встретились на его похоронах. Пришли люди от 14 до 60 лет. Мы все плакали и скорбили, исполнили хором его любимую песню „Я свободен“ Кипелова».

Изменения на Почтовой улице

Многие из постоянных посетителей и музыкантов заметили изменения в атмосфере Почтовой. По словам музыканта Даниила Пухова, после выхода из карантина в 2020 году улица стала менее безопасной: «Люди озверели. На Почтовой каждые выходные отмывают кровь с асфальта. Постоянно здесь бывает ОМОН, дежурят полицейские».

Память о Денисе

Денис Кузин был известен своими стихами, которые часто читал на Почтовой. Его друзья и коллеги планируют провести музыкально-поэтический вечер в его память в конце лета. «Если получится заработать денег в шляпу, то передадим его семье в память о Денисе», — сообщил Дмитрий Лутонин, организатор клуба «Молодежные рифмы».

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