Дом «Зелёного сада» стал победителем всероссийского конкурса ТОП ЖК-2025

Жилой комплекс, расположенный в микрорайоне Приокский, получил 1 место в номинации «Лучшее освещение дворового пространства». Всего к участию в конкурсе было допущено 582 заявки, которые представляли 328 жилых комплексов от 172 компаний из 55 регионов России. Эксперты Единого ресурса застройщиков оценивали девелоперов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Тюмени и других крупных городов.

— Год от года конкуренция становится всё жёстче, — отметил секретарь конкурсной комиссии ТОП ЖК Кирилл Холопик. — Для каждого из застройщиков важно предлагать новые интересные решения, которые положительно повлияют не только на комфорт, но и настроение жильцов.

Рязанцам, которые уже живут или собираются переехать в ЖК Skyline, отличное настроение гарантировано. Кроме удобных семейных планировок и премиальной площадки для отдыха, в их дворе самое красивое в стране освещение!

Но это не все плюсы ЖК Skyline. Только сейчас компания «Зелёный сад» проводит беспрецедентную акцию на 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. Нашим клиентам доступна семейная ипотека от Сбера по ставке 3,5% на весь срок! Количество акционных квартир ограничено. Спешите начать свою лучшую жизнь в уникальном доме в самом зелёном районе города!

Подробности: https://www.green-garden.ru/catalog/skyline-2/?type=chess, +7 (4912) 77-77-77.

Организатор акции — ГК «Зелёный сад». Условия акции распространяются только на клиентов, подходящих под условия семейной ипотеки и приобретающих двухкомнатную или трёхкомнатную квартиру в ЖК Skyline. Акционные квартиры со сниженной ценой к покупке не доступны. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия предоставления кредита (займа). Все подробности об организаторе акции, условиях и порядке её проведения по телефону +7 (4912) 77-77-77.