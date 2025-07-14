Понедельник, 14 июля, 2025
28.6 C
Рязань
Экономика и бизнес

Дом «Зелёного сада» стал победителем всероссийского конкурса ТОП ЖК-2025

Анастасия Мериакри

Жилой комплекс, расположенный в микрорайоне Приокский, получил 1 место в номинации «Лучшее освещение дворового пространства». Всего к участию в конкурсе было допущено 582 заявки, которые представляли 328 жилых комплексов от 172 компаний из 55 регионов России. Эксперты Единого ресурса застройщиков оценивали девелоперов из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Тюмени и других крупных городов.

— Год от года конкуренция становится всё жёстче, — отметил секретарь конкурсной комиссии ТОП ЖК Кирилл Холопик. — Для каждого из застройщиков важно предлагать новые интересные решения, которые положительно повлияют не только на комфорт, но и настроение жильцов.

Рязанцам, которые уже живут или собираются переехать в ЖК Skyline, отличное настроение гарантировано. Кроме удобных семейных планировок и премиальной площадки для отдыха, в их дворе самое красивое в стране освещение!

Но это не все плюсы ЖК Skyline. Только сейчас компания «Зелёный сад» проводит беспрецедентную акцию на 2-комнатные и 3-комнатные квартиры. Нашим клиентам доступна семейная ипотека от Сбера по ставке 3,5% на весь срок! Количество акционных квартир ограничено. Спешите начать свою лучшую жизнь в уникальном доме в самом зелёном районе города!

Подробности: https://www.green-garden.ru/catalog/skyline-2/?type=chess, +7 (4912) 77-77-77.

Организатор акции — ГК «Зелёный сад». Условия акции распространяются только на клиентов, подходящих под условия семейной ипотеки и приобретающих двухкомнатную или трёхкомнатную квартиру в ЖК Skyline. Акционные квартиры со сниженной ценой к покупке не доступны. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, изучите все условия предоставления кредита (займа). Все подробности об организаторе акции, условиях и порядке её проведения по телефону +7 (4912) 77-77-77.

Дом «Зелёного сада» стал победителем всероссийского конкурса ТОП ЖК-2025 Всего к участию в конкурсе было допущено 582 заявки, которые представляли 328 жилых комплексов от 172 компаний из 55 регионов России.
Дом «Зелёного сада» стал победителем всероссийского конкурса ТОП ЖК-2025 Всего к участию в конкурсе было допущено 582 заявки, которые представляли 328 жилых комплексов от 172 компаний из 55 регионов России.
Дом «Зелёного сада» стал победителем всероссийского конкурса ТОП ЖК-2025 Всего к участию в конкурсе было допущено 582 заявки, которые представляли 328 жилых комплексов от 172 компаний из 55 регионов России.
Дом «Зелёного сада» стал победителем всероссийского конкурса ТОП ЖК-2025 Всего к участию в конкурсе было допущено 582 заявки, которые представляли 328 жилых комплексов от 172 компаний из 55 регионов России.
Дом «Зелёного сада» стал победителем всероссийского конкурса ТОП ЖК-2025 Всего к участию в конкурсе было допущено 582 заявки, которые представляли 328 жилых комплексов от 172 компаний из 55 регионов России.
Реклама: ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС", ИНН: 6215014910, erid: 2VtzqvYKgGF

Самые читаемые материалы

Общество

Град выпал в Рязанской области

В Рязанской области прошел сильнейший ураган. Местами выпал град. Местные жители делятся фотографиями последствий.
Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

Юрист назвала данные и файлы, которые крайне опасно хранить в телефоне

В случае, если ваш телефон украдут или взломают, ими могут воспользоваться злоумышленники.
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.
Происшествия

Массовое ДТП стало причиной огромной пробки в Рязанской области

Судя по видео, столкнулись как минимум 4 автомобиля. Образовалась пробка, которая начинается с села Алеканово.

Последние новости

Общество

В Москве прошел инклюзивный турнир беспилотников

В Москве, в рамках празднования 82-й годовщины сражения под Прохоровкой, состоялся Всероссийский инклюзивный турнир по беспилотным летательным аппаратам «Мир танков» и «БПЛА фиджитал».
Экономика и бизнес

Активисты Движения Первых выиграли 5 млн рублей на развитие первичных отделений в Рязанском регионе

Конкурс первичных отделений Движения Первых направлен на поддержку молодежных инициатив. От Рязанской области в нем участвовало 223 команды, в составе которых дети, их родители и наставники.
Общество

Фейковая информация о выплатах распространяется в Рязани

На этот раз распространяется поддельное постановление министерства сельского хозяйства о неких выплатах с перечнем абсурдных условий для их получения.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.
Происшествия

В Рязани фигуранты дела о мошенничестве с коммунальной техникой получили реальные сроки и штрафы

Оглашение приговора состоялось 14 июля.
Происшествия

Директора рязанского завода уличили в уклонении от налогов на 19 млн рублей

По данным следствия, руководство предприятия фальсифицировало документы, чтобы незаконно уменьшить налоговые платежи
Новости России

Avia.pro: в Подмосковье мигранты перекрыли дорогу военному транспорту

Мигранты перекрыли дорогу военному транспорту в Подмосковье, пишет телеграм-канал...
Общество

Скончалась акушер Рязанского перинатального центра Тамара Шевлякова

Ангел-хранитель для рожениц - такими словами вспоминают коллеги Тамару Валерьевну.