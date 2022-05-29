Дочь-садистка пыталась заживо сжечь родителей и шокировала следователей мотивом покушения

В Братске 18-летняя девушка пыталась заживо сжечь родителей после семейного конфликта, пишет КП.

Злоумышленница позвала в сообщники 32-летнего знакомого. Они принесли к входной двери различные легковоспламеняющиеся предметы, сухую траву, покрышки, после чего подперли дверь. Наконец, парочка открыла баллон с газом и подожгла дом.

В этот момент внутри находились 54-летний отец девушки, 52-летняя мать и два брата 19 и 15 лет. Выяснилось, что поджигатели дежурили с палками, чтобы семья не смогла выбраться на улицу через окна. Спасли людей соседи, которые обратили внимание на огонь. Все остались живы.

Девочка призналась в планах убить родителей и пояснила, что сделал это из-за постоянных конфликтов. По ее словам, в детстве они обделяли ее вниманием и недолюбливали.