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Среда, 2 июня, 2021
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Дмитрий Хрусталев хочет вести программу КВН

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Шоумен Дмитрий Хрусталёв сделал громкое заявление, — пишет Star. Поколение 90-х помнит юмориста по гротесковым танцевальным номерам в составе команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга». Именно с КВНа и началась творческая карьера Мити.

В настоящее время Хрусталёв успешно работает в программе Ивана Урганта, многие уже и забыли о его КВНовском прошлом. Однако, недавно юморист сделал откровенное заявление.

— Моя любимая песня Шаинского — «Мы начинаем КВН». Просто я хочу вести эту передачу. После Александра Маслякова, конечно, — выдал Хрусталёв на программе, чем смутил даже Ивана Урганта.

Но, Ургант, потому и Ургант, что смущался недолго. И парировал Мите  с вопросом о наследстве. Ведь всем любителям КВНа известно, что у Маслякова есть сын, который уже давно работает вместе с отцом и ведёт передачи о КВНе.

— Какой Александр Александрович? Надо же когда-то нарушать режим самодержавия. Буду Лениным в КВН», — заявил Хрусталев.

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